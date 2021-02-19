بريدة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثامن عشر لموسم 1442هـ أمس، بحضور مدير الميدان عبدالعزيز التويجري.وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي ربحت من (1 إلى 3) (4 سنوات فأكبر) على مسافة 1200م حققه الجواد (مزهود) للمالك أحمد الكريداء.الشوط الثاني والمخصص إنتاج محلي ربحت من (1 إلى 3) (4 سنوات فأكبر) على مسافة 1200م حققه الجواد (سواح) للمالك ناصر الدرع.الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات (3 سنوات) على مسافة 1200 م حققته الفرس (ود نوره) للمالك بسام العليان.الشوط الرابع والمخصص مفتوح الدرجات للخيل العربية (3 و 4 سنوات) على مسافة 1600م حققه الجواد (بدر المعتزة) لمربط المعتزة.الشوط الخامس والمخصص إنتاج محلي (أفراس) من (0 إلى 2) (3 سنوات) على مسافة 1600 م حققته الفرس (لهاميم) للمالك راشد الفيروز.الشوط السادس إنتاج محلي مفتوح الدرجات (4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600 م حققه الجواد (استشاري) للمالك ناجي العتيبي.الشوط السابع والرئيس والمخصص إنتاج محلي (أفراس) من (0 إلى 2) (4 سنوات) على مسافة 1600 م حققته الفرس (حبذاء) للمالك مقرن العيسى.الشوط الثامن والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة (4 سنوات فأكبر) (للخيالة المتمرنين) على مسافة 1600 م حققه الجواد (الهليس) للمالك نايف المطيع.وفي نهاية الحفل توج مدير = الميدان كأس الدعم السابع عشر لمالك الفرس (حبذاء) مقرن العيسى.// انتهى //18:13ت م0087