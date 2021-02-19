بريدة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, قائد قوات الطوارئ بالمنطقة العميد عمر القويز في وفاة ابنه فارس - رحمه الله -.وسأل سموه في اتصال هاتفي, الله تعالى أن يغفر للفقيد ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.فيما عبر العميد القويز عن شكره لسمو أمير المنطقة لتقديمه واجب العزاء ومواساته لهم.// انتهى //18:43ت م0088