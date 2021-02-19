رياضي / ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه الثامن عشر للموسم الحالي
الجمعة 1442/7/7 هـ الموافق 2021/02/19 م واس
الأحساء 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس
أقام ميدان فروسية الأحساء أمس، سباقه الـ 18 للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.
وتكون السباق من 8 أشواط مسافة كل من الأشواط الأول والثاني 1400 متر والأشواط من الثالث إلى السادس 1600 متر ومسافة الشوط السابع والثامن 1200 متر.
وجاءت النتائج كما يلي: الشوط الأول مفتوح الخيل الجزيرية + 3 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد (عز سياله) للمالك : عبدالرحمن البراهيم, وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات مواليد 2017 فاز بالمركز الأول (قاطر) للمالك: فهد الخميس, وفي الشوط الثالث الخيل التي ربحت من (1-3) +5 سنوات حصل على المركز الأول الجواد (فالك الخير) للمالك: ناصر البراهيم، أما الشوط الرابع مفتوح الدرجات مواليد 2017 فقد فاز بالمركز الأول الجواد (ينهاك) للمالك: محمد الزين.
فيما جاء شوط الكأس الخامس مفتوح الدرجات +5 سنوات بالحصول على كأس الحفل السابع عشر للشوط الرئيسي دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض الجواد (رتاب) للمالك: عبدالرحمن العديل، وفي الشوط السادس مفتوح الدرجات مواليد 2018 فقد حقق المركز الأول (مريوف) للمالك: عبدالكريم الحبيل، وأما الشوط السابع مفتوح الدرجات مواليد 2018 فقد كسب الجواد (برمان) للمالك: سلطان العجمي.
وجاء الشوط الثامن الخيل التي لم تربح +5 سنوات من نصيب الجواد (مكه) للمالك: جاسم العوض.
// انتهى //
18:52ت م
0089