الأحساء 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الأحساء أمس، سباقه الـ 18 للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.وتكون السباق من 8 أشواط مسافة كل من الأشواط الأول والثاني 1400 متر والأشواط من الثالث إلى السادس 1600 متر ومسافة الشوط السابع والثامن 1200 متر.وجاءت النتائج كما يلي: الشوط الأول مفتوح الخيل الجزيرية + 3 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد (عز سياله) للمالك : عبدالرحمن البراهيم, وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات مواليد 2017 فاز بالمركز الأول (قاطر) للمالك: فهد الخميس, وفي الشوط الثالث الخيل التي ربحت من (1-3) +5 سنوات حصل على المركز الأول الجواد (فالك الخير) للمالك: ناصر البراهيم، أما الشوط الرابع مفتوح الدرجات مواليد 2017 فقد فاز بالمركز الأول الجواد (ينهاك) للمالك: محمد الزين.فيما جاء شوط الكأس الخامس مفتوح الدرجات +5 سنوات بالحصول على كأس الحفل السابع عشر للشوط الرئيسي دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض الجواد (رتاب) ‏للمالك: عبدالرحمن العديل، وفي الشوط السادس مفتوح الدرجات مواليد 2018 فقد حقق المركز الأول (مريوف) ‏للمالك: عبدالكريم الحبيل، وأما الشوط السابع مفتوح الدرجات مواليد 2018 فقد كسب الجواد (برمان) ‏للمالك: سلطان العجمي.وجاء الشوط الثامن الخيل التي لم تربح +5 سنوات من نصيب الجواد (مكه) ‏للمالك: جاسم العوض.// انتهى //18:52ت م0089