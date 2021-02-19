بريدة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس, حفل سباقه السابع عشر لموسم 1442هـ، بحضور نائب مدير ميدان الملك سعود محمد العياضي وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل من 9 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 2400 م حققه الجواد (زاهوم) للمالك عبدالله التويجري.الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات) على مسافة 1200 م حققته الفرس (عتامة) للمالك عمر المرشود.الشوط الثالث والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 3 سنوات) على مسافة 1400م حققه الجواد (نجم حكم) لإسطبل العقلا.الشوط الرابع والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 4 سنوات فأكبر) مسافة 1600 م حققه الجواد (دباس) للمالك دخيّل الدخيّل.الشوط الخامس والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 4 سنوات فأكبر) مسافة 1600 م حققه الجواد (أكاديمي) للمالك سعد الرويلي.الشوط السادس إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 4 سنوات فأكبر) (للخيالة المتمرنين) على مسافة 1600 م حققه الجواد (عقاب نجد) للمالك علي السحيمان.الشوط السابع والمخصص إنتاج محلي ربحت من (1 إلى 3) (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600 م حققه الجواد (منبر) للمالك خالد المطيري.الشوط الثامن والرئيس والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات (أفراس) (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600 م حققته الفرس (شاعرة) للمالك مازن الزيداني.الشوط التاسع والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 4 سنوات) على مسافة 1600 م حققه الجواد (النهروان) للمالك علي السحيمان.وفي نهاية الحفل توج نائب مدير الميدان كأس الدعم السادس عشر لمالك الفرس (شاعرة) مازن الزيداني.// انتهى //19:10ت م0091