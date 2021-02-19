رياضي / ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه السابع عشر
الجمعة 1442/7/7 هـ الموافق 2021/02/19 م واس
بريدة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس
أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس, حفل سباقه السابع عشر لموسم 1442هـ، بحضور نائب مدير ميدان الملك سعود محمد العياضي وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.
وتكون الحفل من 9 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:
الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 2400 م حققه الجواد (زاهوم) للمالك عبدالله التويجري.
الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات) على مسافة 1200 م حققته الفرس (عتامة) للمالك عمر المرشود.
الشوط الثالث والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 3 سنوات) على مسافة 1400م حققه الجواد (نجم حكم) لإسطبل العقلا.
الشوط الرابع والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 4 سنوات فأكبر) مسافة 1600 م حققه الجواد (دباس) للمالك دخيّل الدخيّل.
الشوط الخامس والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 4 سنوات فأكبر) مسافة 1600 م حققه الجواد (أكاديمي) للمالك سعد الرويلي.
الشوط السادس إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 4 سنوات فأكبر) (للخيالة المتمرنين) على مسافة 1600 م حققه الجواد (عقاب نجد) للمالك علي السحيمان.
الشوط السابع والمخصص إنتاج محلي ربحت من (1 إلى 3) (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600 م حققه الجواد (منبر) للمالك خالد المطيري.
الشوط الثامن والرئيس والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات (أفراس) (عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1600 م حققته الفرس (شاعرة) للمالك مازن الزيداني.
الشوط التاسع والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 4 سنوات) على مسافة 1600 م حققه الجواد (النهروان) للمالك علي السحيمان.
وفي نهاية الحفل توج نائب مدير الميدان كأس الدعم السادس عشر لمالك الفرس (شاعرة) مازن الزيداني.
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19:10ت م
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