أديس أبابا 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسوقع الأتحاد الأفريقي وجيبوتي اليوم على اتفاقية تعاون تهدف إلى نشر وحدة للأمن بالصومال.وأكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن الصومال اليوم بحاجة إلى نشر وحدة أمنية من خلال بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميسوم".// انتهى //19:46ت م0095