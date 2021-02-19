عمّان 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 357611 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 332892 حالة شفاء بعد تسجيل 865 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4528 حالة.// انتهى //19:47ت م0097