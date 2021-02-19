بيروت 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.50%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 679.33 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 27 ألفا و560 سهما، بقيمة 529 ألفا و236 دولارا، نفّذت من خلال 19 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و924 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و890 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:52ت م0099