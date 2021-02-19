اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
الجمعة 1442/7/7 هـ الموافق 2021/02/19 م واس
بيروت 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.50%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 679.33 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 27 ألفا و560 سهما، بقيمة 529 ألفا و236 دولارا، نفّذت من خلال 19 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و924 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و890 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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19:52ت م
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