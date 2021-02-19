سياسي / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الإكوادور في وفاة الرئيس الأسبق
الجمعة 1442/7/7 هـ الموافق 2021/02/19 م واس
الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا.
وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
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20:39ت م
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