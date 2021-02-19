الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا.وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //20:39ت م0102