الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الإكوادور غوستافو نوبوا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// انتهى //20:40ت م0103