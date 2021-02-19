أبها 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واساستفاد من الخدمات الطبية في مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة بصحة بيشة خلال العام الماضي ٢٠٢٠م 405,276 مستفيداً ومستفيدة.واستقبل قسم الطوارئ 2,739 مراجعاً، فيما بلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 7,175 جلسة، كما استفاد من العيادات الخارجية 16,310 مستفيدين ومستفيدات، وبلغ عدد مراجعي الخدمة الاجتماعية 21116 مراجعاً ، وإجراء 218,906 فحوص مخبرية، وعدد 5,943 فحصاً للعمالة الوافدة، إضافةً إلى القيام بـ 2,619 زيارة منزلية، و1,272 للخدمات النفسية، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 7,100 مراجع، وعدد المستفيدين من قسم الصيدلة 16,310 مستفيدين.// انتهى //21:09ت م0105