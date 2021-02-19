تونس 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عُثمان الجرندي اليوم برئيس الأمين العام المساعد لمركز جامعة الدول العربية بتونس محمد صالح بن عيسى.وأكد الجرندي وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية حرص تونس على تقديم جميع أشكال الدّعم للجامعة العربية ، والإسهام الفاعل في تعزيز دورها وأداء مؤسساتها في الظّرف الدّقيق الذّي تمرّ به المنطقة العربية وما يمليه من مواجهة تضامنية للتحديات المماثلة.// انتهى //21:13ت م0106