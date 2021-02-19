مكة المكرمة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسدشنت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة اليوم ثاني مركز لتقديم لقاح فيروس كورونا في مدينة الملك عبدالله الطبية، وتقديم اللقاح لمن سجلوا عبر تطبيق صحتي.‎ويشتمل مركز لقاحات مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة على ٢٤ عيادة، فيما يعمل المركز خمسة أيام في الأسبوع من الرابعة عصراً إلى الثانية عشر ليلاً.وشهد المركز انسيابية كبيرة في استقبال متلقي اللقاح، وذلك عبر عدة محطات، والتي شهدت تنظيماً عالياً من قبل شباب وفتيات سعوديات، الذين كانوا في استقبالهم منذ وصولهم إلى مركز اللقاحات وحتى مغادرتهم.ويمر مستفيدو اللقاح بعدة أقسام من خلال الفحص البصري، ومن ثم التسجيل، وصولاً إلى التطعيم، وبعد ذلك الانتظار ١٥ دقيقة، ومن ثم مغادرة المركز.وينتظر أن تتوسع صحة العاصمة المقدسة في هذا الصدد، إذ تعتزم الأسبوع المقبل تدشين 4 مراكز للقاحات كورونا بمكة المكرمة.// انتهى //21:22ت م0108