جيزان 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسيطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً مبادرة ( التزامنا .. إيمان وأمان )، في إطار البرامج التوعوية والإرشادية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية عبر فروعها في مختلف مناطق المملكة، وتشمل محاضرات وندوات تبث عبر الرابط المباشر لفرع الوزارة في جازان، تستمر لأربعة أيام.وتفتتح المبادرة بكلمة يلقيها مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد آل مدخلي بعنوان ( الإيمان بالله وطمأنينة الإنسان زمن الأوبئة وجهود المملكة لتقريره في جائحة كورونا)، فيما تختتم المبادرة بندوة علمية بعنوان (دور الإمام والخطيب في الأزمات)، بالشراكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة، ممثلةً في استشاري الطب الوقائي بصحة جازان الدكتور يحيى بن محمد مسلماني.// انتهى //21:49ت م0111