الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واستصدر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم على نظيره مضر بنتيجة 25 - 24 في المباراة التي جرت على صالة وزارة الرياضة بالدمام.ورفع الوحدة الذي يملك مباراة مؤجلة رصيده إلى 32 نقطة في ختام مباريات الجولة الـ 19، فيما تراجع مضر للمركز الثاني برصيد 31 نقطة مع تبقي 3 جولات على ختام الدوري.وتفوق السلام على نظيره الخليج بنتيجة 28-26 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة نادي النهضة بالدمام، ليبقى الخليج عند نقاطه الـ 28 مع تبقي مباراة مؤجلة له، فيما بقي الأهلي خامساً برصيد 22 نقطة، وذلك بعد فوزه على الصفا بنتيجة 35 - 31 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة وزارة الرياضة في جدة، وتعادل الزلفي مع الترجي 30-30 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة نادي الزلفي بالزلفي، ليرفع الزلفي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، وبقي الترجي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط، وفاز النور على نظيره هجر بنتيجة 35 - 23 ليتمسك النور بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، فيما بقي هجر في المركز الحادي عشر بـ 7 نقاط.وتمكن المحيط من التفوق على الروضة بنتيجة 27 - 24 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة نادي القادسية في الخبر.// انتهى //22:29ت م0114