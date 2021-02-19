سياسي / وزير الخارجية اليمني يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإماراتي
الجمعة 1442/7/7 هـ الموافق 2021/02/19 م واس
عدن 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس
تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك ، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وأكد الجانبان خلال الاتصال على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق الأمن و الاستقرار لليمن , وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهته أشاد وزير الخارجية اليمني بوقوف الإمارات، مع اليمن لمواجهة التحديات المشتركة جراء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران .
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23:31ت م
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