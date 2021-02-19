القاهرة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسفاز الفريق الأول لكرة اليد للرجال بنادي الزمالك على فريق نادي الطيران بنتيجة 32- 23 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة مطاردا النادي الأهلي المتصدر بنفس الرصيد في حين ظل "الطيران" في المركز السابع برصيد 8 نقاط.// انتهى //23:57ت م0119