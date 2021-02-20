سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيرته السلفادورية عدداً من الملفات المشتركة
السبت 1442/7/8 هـ الموافق 2021/02/20 م واس
واشنطن 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، في اتصال هاتفي يوم أمس الجمعة مع وزيرة الخارجية السلفادورية ألكسندرا هيل تينوكو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسلفادور، لضمان معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وأكد الجانبان خلال الاتصال أن بناء الفرص الاقتصادية، وجهود القضاء على الفساد أمور ضرورية لضمان مستقبل السلام والازدهار في المنطقة.
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