واشنطن 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، في اتصال هاتفي يوم أمس الجمعة مع وزيرة الخارجية السلفادورية ألكسندرا هيل تينوكو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسلفادور، لضمان معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.وأكد الجانبان خلال الاتصال أن بناء الفرص الاقتصادية، وجهود القضاء على الفساد أمور ضرورية لضمان مستقبل السلام والازدهار في المنطقة.// انتهى //00:25ت م0001