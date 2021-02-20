القاهرة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسحقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق هليوبوليس بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط وتمكن من العودة إلى تحقيق الانتصارات، بعد أن تعثر أمام بتروجيت، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الجولة الماضية من البطولة.وفي الجولة ذاتها، فاز نادي الزمالك على بتروجيت بثلاثية نظيفة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب العام برصيد 9 نقاط، بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة.// انتهى //00:27ت م0002