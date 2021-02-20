واشنطن 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين، أن اتفاق باريس للمناخ يعد إطاراً غير مسبوق للعمل العالمي، يهدف لمساعدة العالم على تجنب الاحترار الكوكبي الكارثي، وبناء المرونة حول العالم لتأثيرات تغير المناخ.وقال بلينكين في بيان صادر يوم أمس الجمعة ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقّع في أول يوم له في منصبه على وثيقة لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، معلناً أنه وفقاً لبنود الاتفاقية أصبحت الولايات المتحدة اليوم طرفاً رسمياً في الاتفاق.وأضاف، أنه على الرغم من أهمية انضمامنا إلى الاتفاقية في عام 2016 - وبقدر أهمية انضمامنا مرة أخرى اليوم - فإن ما نقوم به في الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة يعد أكثر أهمية ، معرباً عن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع المملكة المتحدة ودول أخرى حول العالم لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ.// انتهى //00:38ت م0003