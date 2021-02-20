نيويورك 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية أداءً متبايناً عند إغلاق جلسات التداول يوم أمس الجمعة .وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.36 نقطة، بما يعادل 0.01 بالمئة، إلى 31495.7 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 7.18 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 3906.79 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 8.81 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 13874.17 نقطة.// انتهى //00:46ت م0004