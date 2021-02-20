واشنطن 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، اتصالاً هاتفياً ,أمس الجمعة مع وزير خارجية هندوراس ليساندرو روساليس، أكد خلاله التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية والعمل مع الهندوراس لدعم جهودها في مختلف المجالات مثل إيجاد الفرص الاقتصادية .وناقش الجانبان استمرار دعم الحكومة الأمريكية لهندوراس في إطار استجابتها لتحديات وباء كوفيد-19، والتعافي من الدمار الناجم عن الأعاصير.// انتهى //01:04ت م0006