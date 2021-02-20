الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسيقيم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم تجمعًا استكشافيًا في منطقة جازان، بدءًا من اليوم السبت وحتى الـ 24 من شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.واستدعى المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي (32) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر هم : أسامة المرمش، ومشعل المطيري، وعمار العمار، وأحمد أبو راسين، وعمران الجهني، ومحمد عبدالرحمن، وبندر الشمراني، وحسن ربيع، ومشعل الحمدان، وجواد المولد، وسالم النجدي، وتركي الجعدي، ومشعل الدوسري، وخالد مداد، وفارس الشهري، وعبدالرحمن السلمي، وفهد الطالب، وعبدالإله فرحات، وعبدالهادي القحطاني، ووليد العيافي، وصالح الرحماني، ومحمد آل سالم، وصفوان الجهني، وجواد محمد، وعبدالعزيز القحطاني، ومشاري المعين، وأحمد العيسى، وعمر الشراري، وعلي آل جبيع، وعامر عبدالرحمن، ومشعل الحارثي، ومحمد الدريس.ومن المقرر أن يفتتح المنتخب مساء اليوم تدريباته بحصة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعدّ الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا 2023.// انتهى //03:02ت م0010