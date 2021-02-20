القاهرة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان وزارة المالية المصرية ملامح الموازنة العامة الجديدة للعام المالي –2021 2022 م والتي تعتمد على التوسع في الاستثمارات العامة وتحقيق نمو مرتفع ومستدام يقوده القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.ولفتت الصحف الانتباه إلى المعارك التي اندلعت بالأسلحة النارية وسط العاصة الصومالية مقديشو، وإغلاق قوات الأمن بعض الشوارع الرئيسية لمنع حصول أحداث أمنية تؤثر على الانتخابات المقررة خلال أسابيع.وأشارت إلى المباحثات التي سيجريها مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات مع المسؤولين السودانيين لمناقشة الملف الحدودي بين السودان وإثيوبيا بالإضافة إلى بعض الأوضاع الداخلية المتعلقة بإنفاذ الوثيقة الدستورية.وركزت صحف القاهرة على تأكيد المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا بان كوبيش دعم البعثة الأممية لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب واعتماد المجلس الرئاسي والحكومة ومنح الثقة لتسلم مهامهم.ونشرت تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتبرع بـ 4 مليارات دولار لصالح آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.وتطرقت صحف مصر إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من التراخي وعدم تشديد الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا.// انتهى //09:16ت م0016