الخرطوم 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تشديد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على ضرورة سيادة حكم القانون والعمل بمؤسسية وعدم اللجوء للعنف لأخذ الحقوق.وعرجت على إضافة وزارة التجارة الأمريكية، اسم السودان في دليل التجارة والاستثمار، مما يسمح للشركات الأمريكية التعامل مع السودان دون أية عوائق قانونية.ولفتت الانتباه إلى تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للسنغالي امسخاردياتا لو ندياي، نائباً جديداً لممثله الخاص في السودان .وسلطت صحف السودان الضوء على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه, معربةً عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات.// انتهى //09:43ت م0018