القاهرة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 7ر10 مليار جنيه مصري ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر697 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 1.44% ليبلغ مستوى 11380 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 4.17% مسجلاً 2350 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 3.26% لينهي التعاملات عند مستوى 3374 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 2ر20 مليار جنيه من خلال تداول 5ر3 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية.// انتهى //09:58ت م0019