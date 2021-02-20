بيروت 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على استقبال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، متمنياً للحريري نجاحه في تأليف حكومة تراعي المصلحة الوطنية.وتطرقت إلى توسع المطالب بتدويل التحقيق المتعلق بانفجار مرفأ بيروت، مشيرةً إلى قيام تكتل "الجمهورية القوية" النيابية بتوقيع عريضة لتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات الجريمة.وأشارت إلى دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي لوكلاء المتضررين في انفجار المرفأ إلى التفكير الجدي بنقل الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.وتحدثت عن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام مؤتمر ميونخ السنوي للأمن عن عودة التحالف بين ضفتي الأطلسي وتأكيده على أن الحلفاء التقليديين يجب أن يثقوا مرة أخرى بقيادة واشنطن.وسلطت صحف بيروت الضوء على حصول رئيس الحكومة الإيطالي الجديد ماريو دراغي على ثقة مجلس النواب بغالبية ساحقة.// انتهى //10:00ت م0020