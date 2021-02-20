رام الله 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، مشيرةً إلى تسجيل وزارة الصحة الفلسطينية 7 وفيات، و859 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1025 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، فيما أصيب مسن إثر اصطدام مركبته بجدار خلال اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل، وأحرق مستوطنون مركبة شرق رام الله واقتحم آخرون باحات المسجد الأقصى.ونشرت أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، صفعة للمجتمع الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.ولفتت الصحف الانتباه لأقوال المدیرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة "الیونسكو"، أودري أوزلاي، إن جائحة "كورونا"، تسببت بأضخم اضطراب تعلیمي في التاريخ.وتطرقت إلى عودة الولايات المتحدة الأمريكية أمس، بشكل رسمي إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد شهر تقريبا من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن المنصب .// انتهى //11:14ت م0022