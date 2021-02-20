إسلام آباد 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه مع المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف لبحث عملية السلام الأفغانية والتطورات الأمنية في المنطقة.واهتمت بتأكيد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي حرص بلاده على تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع فيتنام.وأخبرت عن عزم باكستان على سرعة تنفيذ مشروع تسييج الحدود مع إيران للحد من تسلل الإرهابيين إلى أراضيها والقضاء على ظاهرة تهريب الوقود والسلع الإيرانية.وأخبرت عن مقتل خمسة جنود وإصابة آخرين في هجومين مسلحين استهدفا قوات الأمن في إقليم بلوشستان.وعرجت على اتفاق باكستان وقيرغيزستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجال التعليم.وأشارت إلى تعرض المناطق الشمالية من باكستان لموجة جديدة من البرد القارس بسبب تساقط الثلوج مع سلسلة الأمطار الحالية.ونشرت إعلان الجيش الأفغاني عن نجاحه في تحرير 23 جندياً من سجن لحركة طالبان المسلحة في منطقة قندوز شمال البلاد.وتناقلت صحف باكستان تصاعد المطالب السياسية اللبنانية بتحقيقات دولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت.// انتهى //11:38ت م0025