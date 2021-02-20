إسلام آباد 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، الليلة الماضية في مقر القيادة العامة، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي .وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبان بحثا خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي، مشيراً إلى التزام باكستان بدعم جهود السلام في أفغانستان .من جانبه أشاد الجنرال ماكنزي بجهود باكستان في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي.// انتهى //11:54ت م0027