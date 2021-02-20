سياسي / رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
السبت 1442/7/8 هـ الموافق 2021/02/20 م واس
إسلام آباد 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس
التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، الليلة الماضية في مقر القيادة العامة، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي .
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبان بحثا خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي، مشيراً إلى التزام باكستان بدعم جهود السلام في أفغانستان .
من جانبه أشاد الجنرال ماكنزي بجهود باكستان في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي.
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11:54ت م
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