الرباط 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم مباحثات وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار أوليفر فاريلي، حول مستقبل الشراكة بين الجانبين, مشيرةً إلى ماقاله فارلي إن الاتحاد الأوروبي سيوظف جميع الوسائل للدفع بالشراكة مع الرباط، وسيواصل دعمه للمغرب في الحرب ضد كوفيد-19 .ونشرت الصحف إعلان الحلف الأطلسي عن قراره توسيع نشاطه بالعراق من خلال رفع عدد قوات المهمات التدريبية إلى أربعة آلاف عسكري، في حين تم إرجاء القرار بشأن الانسحاب من أفغانستان.وتناقلت الصحف تحذيرات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لإيران بشأن قرار تقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعوتها لطهران بضرورة التقيد الكامل ببنود الاتفاق النووي.واهتمت بحصول رئيس الحكومة الإيطالي الجديد ماريو دراغي على ثقة مجلس النواب بغالبية ساحقة.وأوردت صحف المغرب تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتبرع بـ 4 مليارات دولار لصالح آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.// انتهى //12:13ت م0029