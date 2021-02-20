الجزائر 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية الذي ينتهجه منذ انتخابه قبل عام، مبرزةً قرار حل البرلمان وتعديل الحكومة والعفو عن موقوفين.وتناقلت إعلان وزارة الصحة الجزائرية بتسجيل 182 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفاة و157 حالة تعافي،في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 111600 إصابة، والوفيات إلى 2954 حالة وفاة، والتعافي الى 77856 حالة.ورصدت تطورات الوضع في ليبيا، مشيرة إلى حالة ترقب تسود الشارع الليبي انتظارا لما ستفرزه المشاورات التي تجريها القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع الإعلان عنها قريبا للاضطلاع بمهمة الاعداد للانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.وتحدثت عن تأكيد وزير الإعلام في حكومة بوركينافاسو، أوسيني تمبورا، مقتل ثمانية مدنيين وإصابة تسعة آخرين، بين منطقتي ماركوي وتوكابانغو في شمال البلاد قرب الحدود مع النيجر في هجوم إرهابي جديد.// انتهى //13:08ت م0033