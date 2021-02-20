إسلام آباد 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1340 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 569846 إصابة، منها 24081 حالة نشطة.وأفادت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1362 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 533202 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرةُ إلى تسجيل 36 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12563 حالة وفاة.// انتهى //13:10ت م0034