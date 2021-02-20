إسلام آباد 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسلقي خمسة جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب آخر بجروح إثر هجوم نفذه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن المسلحين كانوا مدججين بالأسلحة الثقيلة ولاذوا بالفرار بعد تنفيذ الهجوم، مشيرةً إلى أن الجنود الذين قُتلوا كانوا من رجال قوة حرس الحدود المأمورة بالسيطرة على الوضع الأمني في وزيرستان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم .// انتهى //13:10ت م0035