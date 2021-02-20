جيزان 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسيشارك 60 متطوعًا و متطوعة بأمانة منطقة جازان بجهود ميدانية في التوعية والتثقيف بالأسواق و"المولات" والمحلات التجارية، لتوعية المتسوقين والعاملين وشرائح المجتمع كافة بأهمية الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن المتطوعين والمتطوعات يقومون بتوعية مرتادي الأسواق والمحلات والمراكز التجارية باستخدامات تطبيق توكلنا، وأهمية التباعد الاجتماعي ، وكذلك توزيع الكمامات ، وقياس الحرارة، والتوعية ، إلى جانب توزيع ملصقات إرشادية وتثقيفية حول ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية إلى جانب المشاركة في مبادرات الأمانة المختلفة .//انتهى //13:11ت م0036