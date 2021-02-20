أبوظبي 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسانطلقت اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021 م، الذي يقام للمرة الأولى بنسخته "الهجينة"، ليجمع أكثر من 24 خبيرا ومتخصصا في قطاع الدفاع وبحضور ومشاركة واسعة من 80 دولة افتراضياً.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" ، أن جلسات المؤتمر الرئيسية تدور حول "ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتها في عصر الثورة الصناعية الرابعة".// انتهى //13:31ت م0037