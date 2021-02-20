بغداد 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، حظرالتجوال الذي فرض في العراق ابتداءً من مساء يوم أمس, مبرزةً مدى التزام المواطنين العراقيين في العاصمة بغداد والمحافظات كافة من أجل الحد من انتشار الموجة الثانية لفيروس"كورونا" .ونوهت صحف اليوم بالتدابيرالمشددة التي اتخذتها السلطات العراقية لتطبيق الحظر بالشكل المناسب, ومن بينها فرض غرامات مالية على المخالفين ,ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائيَّة والأدوية في الأسواق والصيدليات ومحاسبة المستغلين مما يثقل كاهل المواطنين.وتطرقت الصحف إلى دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح أمس، إلى تصحيح المسارات السياسيَّة, واستنهاض همم وطاقات العراقيين من أجل البناء والتطور .وعرجت صحف بغداد على المشاورات الجارية منذ أيام في بغداد بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن حصة الأخيرة في الموازنة الاتحادية للعام الجاري 2021, مشيرة إلى اللقاء الذي عقد أمس بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووفد الإقليم ,والذي تناول ملف الموازنة, فضلا عن الاعتداء الصاروخي الارهابي الذي تعرضت له مدينة أربيل الاسبوع الماضي.// انتهى //13:31ت م0038