أبوظبي 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو .ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، الحكومة الصومالية المؤقتة وكافة الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع، مؤكدة دعمها لكافة الجهود والمبادرات الدولية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد .// انتهى //13:42ت م0039