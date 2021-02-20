الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأعلنت الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" في جامعة الملك سعود، إطلاق "جائزة جسر للريادة في الرياضيات" .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية "جسر" الدكتور بندر المحسن أن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة، إضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم، وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي، وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها.وبين أن هناك ستة شروط أساسية للفوز بجائزة جسر للريادة في الرياضيات", مبينًا أن شروط الترشيح لفئة الأفراد أن يكون على رأس العمل ممارسًا لتدريس الرياضيات لأي من الصفوف وقت الترشح للجائزة، وللمشرفين وأن يكون ممارسًا للإشراف؛ بحسب ما ورد في "الفئات المستهدفة", وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل " قد يستثنى في الدورة الأولى هذا الشرط في حال كانت المبادرة مميزة, إلى جانب أن يكون لديه ثلاث سنوات خبرة سابقة في تدريس الرياضيات, وألا يتجاوز تاريخ توثيق الأدلة والشواهد ثلاث سنوات على الأكثر, وألا يقل تقييم المرشح في الأداء الوظيفي عن (90%)خلال العامين الأخيرين, وأن تكون المشاركة في مجال واحد فقط من مجالات المبادرات الإبداعية الثلاثة.من جهته أوضح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور محمد النذير أن الجائزة تتضمن أربعة فروع وهي: ‏الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات، والتميز العلمي، والتميز البحثي، والمبادرات الإبداعية، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيلها تباعاً دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية.وأكد أنه يحق لأي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أو التدريبية التابعة لأي جهة حكومية أو خاصة الترشح للجائزة، إن هناك أربعة شروط للفوز بالجائزة في فئة المؤسسات، وهي أن تكون مرخصة ومعتمدة من الجهات ذات الصلاحية, وأن تكون معنية ببرامج تعليم الرياضيات وتطوير مخرجاته ضمن مهامها التنظيمية, وألا يتجاوز تاريخ توثيق الأدلة والشواهد ثلاث سنوات على الأكثر, والمشاركة في مجال واحد فقط من مجالات المبادرات الإبداعية الثلاثة.من جانبه أكد رئيس اللجنة العلمية للجائزة الدكتور ناعم العمري أن اللجنة تستقبل الأعمال المرشحة للفوز بالجائزة خلال الفصل الدراسي الحالي بفرع"المبادرات الإبداعية" والتي تعنى بالتعليم الإلكتروني، والمستهدف فيها معلمي الرياضيات ومشرفيها، وكذلك المؤسسات التعليمية.وقد دشنت الجائزة حسابها على تويتر توتير@samsprz و يحتوي كافة التفاصيل، بالإضافة إلى موقع الجائزة عبر موقع الجمعية السعودية للعلوم الرياضية(جسر).// انتهى //13:47ت م0040