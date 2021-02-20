أبها 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واساعتمد صاحب السمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تكليف وتدوير عددٍ من رؤساء المراكز في المنطقة، اعتبارًا من 1/ 8 / 1442.وبلغ عدد رؤساء المراكز الذين تم تدويرهم إلى مراكز أخرى 62 رئيسًا، بالإضافة إلى 12 موظفًا جديدًا تم تكليفهم بمهام رؤساء مراكز.وأكد سمو الأمير تركي بن طلال أن الجميع تحت التقييم المستمر، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات التي يعملون من أجلها وذلك عبر عدد من المؤشرات منها: البيئة الخارجية والداخلية لمقرات المراكز، وآلية الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى أداء وسلوك الموظفين، والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، والعناية بالمستفيدين والتواصل معهم والرضا العام من قبلهم عن الخدمة المقدمة.// انتهى //13:51ت م0043