جدة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة، عن ضبط أكثر من "11" طنًا من الخضروات والمواد الغذائية ، بالإضافة إلى إزالة 90 بسطة مخالفة للنظام .وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان ، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود البلدية للتصدي لظاهرة "البيع العشوائي " وإزالة المخالفات ومتابعة نظافة المرافق العامة والشوارع وتحسين المشهد البصري ومنع السلوكيات التي تخالف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الحملة مستمرة لمكافحة وإزالة كافة الظواهر السلبية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لسكان المحافظة.// انتهى //13:56ت م0045