بيروت 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، أمس، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد السفير بخاري في تصريح عقب اللقاء، أن مواقف الراعي الوطنية تستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي، مشيرا إلى ضرورة حسن تطبيق اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان.وأضاف:" أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى عودة لبنان إلى سابق عهده ودوره، وهي ستبقى دائماً الصديق الأقرب للشعب اللبناني وللمؤسسات الدستورية اللبنانية ".// انتهى //14:47ت م0047