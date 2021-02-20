المدينة المنورة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسنفذ فريق سواعد المدينة التطوعي بمنطقة المدينة المنورة المرحلة الأولى من مبادرة الفرز البصري لمرتادي المولات التجارية والأماكن العامة تحت عنوان "يداً بيد لمواجهة كورونا كوفيد19"، وذلك ضمن المبادرات التي ينفذها الفريق مع الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس.وتستهدف المبادرة التي تستمر شهر، المولات التجارية والأماكن العامة عبر استحداث نقاط فرز بصري بها تتضمن قياس الحرارة والتشديد على وجود تطبيق توكلنا, بالإضافة إلى توفير المعقمات والكمامات.// انتهى //14:50ت م0048