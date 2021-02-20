الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأصدر معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, قراراً بتعيين الدكتورة فهدة بنت سلطان السديري الأستاذ المشارك بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز؛ عضواً في مجلس إدارة الجمعية للدورة الثالثة، بناءً على ترشيح معالي وزير التعليم.ووفقاً لهذا القرار تكون الدكتورة السديري، أول سيدة تنضم لعضوية مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين منذ تأسيسها وصدور تنظيمها في عام 1432هـ الموافق (2011م).يشار إلى أن السديري تمتاز بالكفاءة والخبرة الأكاديمية والعملية رفيعة المستوى، وتمتلك سجل يزخر بالبحوث والمؤلفات، كما أن لها حضور بارز في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة، إضافة إلى مشاركتها في مجالس ولجان مهنية في العديد من الجهات بجانب عملها بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز.// انتهى //15:35ت م0049