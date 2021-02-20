المدينة المنورة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسنفذت جمعية الطب المنزلي بالمدينة المنورة بالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية المنزلية بتجمع المدينة المنورة مبادرة بعنوان "الاستشاري في خدمتك" للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة والحد من إعادة التنويم أو زيارة قسم الطوارئ.وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المنزلية من خلال توفير خدمة الاستشارات المتخصصة بالزيارات المنزلية الفعلية أو الافتراضية دون الحاجة للذهاب إلى العيادات الخارجية، حيث تم تجهيز قائمة المرضى بجدول أسبوعي لزيارات الاستشاري لجميع أقسام الرعاية الصحية المنزلية وكذلك المشاركة الفعالة في البرنامج التدريب والتطوير المهني بالإدارة.// انتهى //15:36ت م0051