الدمام 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسباشرت أمانة المنطقة الشرقية سحب مياه الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين، وبلغت نحو 520 ألف متر مكعب تم تصريفها إلى الخليج العربي، بواسطة محطات تصريف مياه الأمطار، وعبر المعدات والآليات التابعة للأمانة.وأكدت الأمانة على جميع البلديات والإدارات المعنية بالاستعداد وتسخير الإمكانات لأي طارئ، مبينةً أن هناك تنسيقًا دائما بين الأمانة والهيئة العامة للأرصاد لمتابعة حالة الطقس.وأشارت إلى أن محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام تبلغ طاقتها التصريفية 420 ألف م3/ساعة، بما فيها محطات الضخ في الأنفاق.وحثت الأمانة المواطنين والمقيمين على التقيد بالتعليمات وقت هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم، داعيةً الجميع في حال وجود أي ملاحظة الاتصال على (940) ؛ لمعالجتها.// انتهى //15:48ت م0053