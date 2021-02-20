عام / فلسطين تسجل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/7/8 هـ الموافق 2021/02/20 م واس
رام الله 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 10 وفيات، و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و591 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 72 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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16:06ت م
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