رام الله 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 10 وفيات، و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و591 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 72 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //16:06ت م0054