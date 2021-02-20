تونس 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم خبر لقاء وزير الخارجية التونسي عُثمان الجرندي برئيس الأمين العام المساعد لمركز جامعة الدول العربية بتونس محمد صالح بن عيسى، حيث أكد الجارندي حرص بلاده على تقديم جميع أشكال الدّعم للجامعة العربية، والإسهام الفاعل في تعزيز دورها وأداء مؤسساتها في الظّرف الدّقيق الذي تمرّ به المنطقة العربية وما يمليه من مواجهة تضامنية للتحديات المماثلة.وفي متابعتها لتطورات الوضع الوبائي نتيجة انتشار فيروس كورونا ذكرت الصحف أن تونس استوفت الشرط الأخير لشركات الأدوية لتمكينها من اللقاح والانطلاق في عملية التلقيح ضدّ فيروس كوفيد 19 حيث صادق البرلمان على مشروع قانون تلتزم من خلاله الدولة بالتعويض عن الأضرار التي يُمكن أن تحصل بسبب التلقيح.واهتمت في الملف الليبي بلقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبعد ذلك اجتمع مع نواب المنطقة الشرقية ونواب الجنوب، وذلك في سياق المباحثات والمشاورات المكثفة التي يجريها رئيس بعثة الأمم المتحدة مع جميع الأطراف المحلية والدولية المؤثرة في أزمة ليبيا .ونقلت صحف تونس عن مصادر حكومية وأمنية في بوركينا فاسو ومالي أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 18 شخصا خلال اليومين الماضيين.// انتهى //16:17ت م0055