القاهرة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسدعت مصر جميع الأطراف على الساحة السياسية في الصومال للعمل المشترك لمعالجة أسباب الأزمة الحالية والتوصل إلى حل توافقي بشأنها، مطالبة بضرورة ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار والعمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم دعم مصر ومساندتها لجميع الجهود السياسية الهادفة إلى حل الوضع الحالي بالطرق السلمية بما يحقق آمال الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية والقضاء على خطر الإرهاب.// انتهى //16:19ت م0056