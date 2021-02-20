تعز 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 2,800 أسرة.يأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، التي بلغت حتى شهر يناير 2021م؛ 575 مشروعًا.// انتهى //16:29ت م0059