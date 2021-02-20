البيضاء 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 7,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة الحديدة.وجرى توزيع 3,000 كرتون في مديرية ناطع، و4,000 كرتون تمور في مديرية قانية، استفاد من إجمالي التوزيع 7,000 أسرة.يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5,000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //16:30ت م0061